領港隊完成亞洲盃夢幻之旅 莊恩安達臣遺憾亦有得着

港隊即將於世盃外圍賽兩鬥勁旅烏茲別克，繼續由主教練莊恩安達臣領軍的港隊，1月時相隔逾半世紀再出席亞洲盃決賽周，將士用命下踏上一段「夢幻之旅」。這位「紅褲子」出身的挪威教頭，直言過程中有遺憾亦有得着，深信香港足球能從中吸收養分，有助日後成長。安帥承認已與香港這片土地建立感情，同時不諱言收到不少外界邀請，去留與否，絕對是本地球迷最關心的話題。■圖：文：林卓臻

1月23日港隊在亞洲盃分組賽煞科以0比3不敵巴勒斯坦後，卡塔爾之旅告一段落。賽後大部分職球員陸續啟程回港，唯獨安帥選擇留在多哈，考察港隊接下來在世盃外的對手烏茲別克及伊朗，同時也讓自己有時間沉澱思緒。機會難逢，記者當時與這位港隊主帥相約在港隊下榻酒店的餐廳區見面。當日食客及球迷聚精會神觀看巴勒斯坦與東道主卡塔爾的16強大戰，一身黑色「型佬」裝束的安帥坐在角落一桌，情緒也被兩隊戰況牽動着。「巴勒斯坦如果淘汰卡塔爾晉級，將又會創造另一個奇迹。」安帥邊看比賽邊說到。

「有多少少運氣就出線」 比起隔空觀戰，安帥當然更希望能以主帥身份參與其中，可惜事與願違，他也難掩失望：「我仲想繼續留喺呢項大賽，但今次我哋抽入最難踢嘅一組，同組3隊阿聯酋、伊朗同巴勒斯坦都好強，其實我哋只要贏到一場，再加啲運氣，絕對有機會出線，我唔否認失望，因為真係好接近。」

這位挪威教頭對創造奇迹頗有心得，2021年尾接過港隊帥印後，他將高位逼搶理念注入隊中，效果有目共睹，無論是去年亞運打入4強，還是前年於亞洲盃外圍賽成功突圍，過去兩年多來，記者聽安帥說得最多的，還是希望球員能「踢得更進取」。

安帥坦言透過今次決賽周，看到港隊的進步，他特別用對伊朗一戰作例子：「第二場對住伊朗，我哋唔好彩喺20幾分鐘就失守，但之後做到盡量減低佢哋嘅威脅，相反我哋主動進攻，完場前仲有扳平機會，當然呢樣係兩隊分野，伊朗把握到就入到波，我哋咁多機會都錯失晒，但整體嚟講，港隊係進步咗，足球比賽就係由10萬樣場上嘅細節組成，如果可以做好晒，我哋會有更好嘅表現。」

承認另有Offer未定去留 港隊不敵巴勒斯坦後，聽到看台上久久不願離去的港隊球迷，呼喊着挽留自己的口號，令安帥十分動容。兩年港隊執教生涯贏得球迷掌聲之餘，也引起外界注視，安帥承認收到其他「Offer」：「如果有更高水平嘅球隊邀請，我或者會心動，但依家年紀大咗，唔會咁衝動行事。我好鍾意呢個城市，鍾意呢度嘅球迷，所以我選擇留喺度，我同港隊喺亞運及亞洲盃嘅成就，當然好難去複製，要諗吓未來仲有咩可以幫港隊去達成，同時作為一位教練，我都想再嘗贏波滋味嘅。」