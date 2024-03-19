21歲前5奪大師賽艾卡華斯比肩拿度

直落兩盤氣走麥維迪夫

西班牙小天王艾卡華斯受到傷患困擾，近期表現不穩，然而他連續兩年與麥維迪夫爭奪印第安韋爾斯網賽錦標，戰果都依然一樣，艾卡華斯以7比6（7比5）、6比1獲勝，再次捧走這項ATP 1000級的賽事冠軍。「贏得這個比賽對我有很大意義。」他賽後接受大會現場訪問時說：「這個星期前，我的足踝還有很多問題，但隨着第一場比賽後，情況逐漸好轉，我真的很開心能贏到這個比賽。」艾卡華斯成為8年來首位能夠在印第安韋爾斯賽衞冕的球手，對上一位要追溯到祖高域在2014至2016年連贏3屆。