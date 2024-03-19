蘇鎧霖湛靜雯轉戰東瀛

傑志早前公布蘇鎧霖及湛靜雯即將展開外流之旅，兩人於「賽馬會女子足球聯賽（甲組）」周日齊齊為「藍鳥」上陣，前者更於離隊前最後一戰梅開二度，幫助球隊以7比0大勝港會。兩人賽後透露外流目的地為日本，其中蘇鎧霖就希望能把握機會，盡力學習日本足球文化。

「告別戰」助傑志大勝港會 傑志上周五透過於Fb專頁上載影片，公布兩位女足球員即將外流。是日女子甲組賽事，蘇鎧霖正選出戰，上下半場各入1球，而湛靜雯則在下半場後備入替，最終幫助球隊以7比0大勝港會。賽後球會安排了簡單送行儀式，兩人兼職傑志青訓教練時教導過的小學員，就為兩位教練送上告別禮。今場梅開二度的蘇鎧霖，賽後坦言算是完美告別：「入到兩球係一種肯定，隊友對我好好，都想助攻畀我。都有啲唔捨得，始終喺自己嘅低潮時加盟傑志，係佢哋令我更加相信自己。」

兩人亦透露今次外流地點為日本，其中湛靜雯就形容東瀛是夢寐以求：「日本（足球水平）喺亞洲嚟講數一數二， 希望可以爭取正選，同啲隊友磨合到，覺得可能最難係溝通，我哋都會嘗試同努力學習，好開心完成到呢個夢想。」湛靜雯透露過去一年不斷寄履歷去海外球會，今年畢業後兩人都沒有找正職，只為等待外流機會。■圖、文：林卓臻