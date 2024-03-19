張家朗崔浩然征華盛頓32強出局

港隊花劍代表隊周日出戰華盛頓大獎賽，最終「劍神」張家朗和崔浩然力戰下在32強止步，而蔡俊彥等其餘4名隊友，亦在較早階段被淘汰。女花方面，19歲小將陳諾思戰至16強才告出局，因而力壓南韓劍手洪世娜打入巴黎奧運。

香港男花代表隊共派出張家朗、蔡俊彥、崔浩然、吳諾弘、鄭鐵男及梁千雨6位劍手出戰，張家朗及蔡俊彥直入64強，另外4名隊友經過分組賽後順利打入淘汰賽，其中崔浩然6戰全勝，直接晉級64強，狀態大勇。

6位劍手在淘汰賽過關斬將，梁千雨及吳諾弘在64強上演「港隊內訌」，最終梁千雨贏15比11成功過關，鄭鐵男亦順利刺走英國劍手，齊齊晉級64強。可惜經過64強連場激鬥後，港隊僅得張家朗和崔浩然打入32強，惟二人分別以13比15和9比15，不敵意大利的Guillaume Bianchi及Filippo Macchi，遺憾出局。

陳諾思鎖定奧運入場券 至於女花，陳諾思賽前的奧運積分與南韓劍手洪世娜同得39分，因此在今站取得較好成績的劍手，將會奪得奧運資格，結果洪世娜首圈出局，反觀港將戰至16強才告止步，令陳諾思順利鎖定巴黎奧運入場券。