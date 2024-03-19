領軍備戰世盃外足總仍未傾續約 安帥︰先專注眼前

備戰3月兩場2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事的港隊，昨日下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。港隊主教練莊恩安達臣透露杜度及勞烈斯等多位球員因傷病，無緣入選今次決選名單，並透露足總未有主動與他提及續約事宜，如今只會專注幫助港隊備戰世盃外賽事。■圖、文：林卓臻、鄧文滔

港隊於周日公布24人決選名單，昨日隨即展開首課操練，共有20人落球場參與操練，包括孫銘謙、周緣德、茹子楠及安永佳4位中超兵，以及於德國聯賽效力的米高。艾華頓、首次入選的鐘樂安，加上艾里奧及羅梓駿兩位昨日正選出戰港超賽事的傑志球員，則未有落場。安帥透露艾里奧與艾華頓是日休息，將會恢復操練，至於羅梓駿的傷勢則有待觀察。

讚「新丁」鐘樂安有潛力 首次入選大港腳的鐘樂安（Leon）於上周末港超賽事受肩傷，安帥仍期望這位中堅能在3月兩場賽事候命：「Leon有一定經驗，閱讀球賽能力唔錯，上周對理文都踢得好好，未來佢可以成為重要嘅球員。」上月獲批特區護照成功入籍的杜度，最終因傷無緣決選名單，安帥也表示感無奈：「杜度好想嚟幫港隊比賽，但佢仲未準備好。」安帥解釋勞烈斯、梁諾恆及費蘭度皆受傷病困擾，因此今次落選。

與足總合約到2025年年中到期的安帥，早前於訪問時曾提及有外隊向他招手，是日被問及續約情況時，這位港隊主帥表示，足總未有主動向他傾談有關事宜：「呢幾個月都冇人搵我傾，如果我收到好消息，我會再同佢哋（足總）講。」他強調現階段只想專注幫助港隊備戰3月及6月的世盃外賽事：「跟住再睇下一步會點，我唔會等佢哋（足總）。」