香港東方增兵求佳績

下月戰亞冠聯外圍賽 香港東方4月初登上亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）外圍賽，為香港22年來再有球隊踏上亞洲最高舞台。這支應屆甲一盟主上周六舉行慶功宴，並公布「亞冠聯」16人名單，除MVP麥洛連及基拔等原有班底，再找來美籍外援艾臣道夫助拳，以及借將葉耀邦及再次加盟的吳松峻，挾ABL及甲一「雙冠」氣勢，全力為港爭光。

副主席游永強盼進軍CBA 東方首次出戰亞冠聯，體育會副主席游永強表示意義很大，「東方8年來分別贏過ABL及甲一錦標各兩次，但我們不滿足於此，繼續致力推動青訓等工作，未來更積極向CBA進發。」BCL亞洲籃球冠軍聯賽前身為亞洲冠軍球會盃，FIBA今年將賽事改革易名，今次香港東方要出戰外圍賽，第一輪分組及賽程已出爐，8隊分成兩組作單循環較量，東方位處A組，與馬來西亞的森美蘭金群利金鹿、印度柏維拿萬隆及蒙古聯賽亞軍球隊同組。每組首名直入印尼的次輪賽事，第2名與另一組的第3名，要再鬥一場，爭奪另一晉級名額。次圈前兩名球隊可躋身BCL正賽，與中日韓菲及兩支西亞球隊，爭奪王者寶座。

陳兆榮視蒙古球隊最大敵人 隊長陳兆榮相信ABL的磨煉，有助球隊增強闖關信心，「小組4隊實力相差不遠，金鹿我們在ABL交過手，爭首名最大敵人，可能是蒙古球隊，他們的體能及對抗性很高。」東方稱霸甲一後，本月初已復操備戰，「兆榮」表示：「艾臣道夫可打大前鋒位置，亦可拉出小小打3號位，他的射波觸覺及手感很好，希望磨合後，能產生相互間的默契。」身高1米98的新外援艾臣道夫現年27歲，2022至23年效力以色列國家聯賽I.Nahariya球隊，上陣30場共奪317分。香港東方3月31日將出發前赴烏蘭巴托，4月3日首仗火併金鹿。■圖、文：鄧文滔

香港東方2024亞冠聯球員名單

#2黃浩賢

#7朱梓鎔

#8陳兆榮

#9張延隆

#13卜聿揚

#16徐遠成

#19麥洛連

#23梁嘉顯

#88基拔

葉耀邦（借將）

吳松峻

陳嘉豪（新加盟）

艾臣道夫（新加盟）

吳委峻（青少年球員）

鍾志榮（青少年球員）

鍾子豪（青少年球員）

分組形勢

A組

香港東方

森美蘭金群利金鹿（馬來西亞）

蒙古聯賽亞軍（蒙古）

柏維拿萬隆（印尼）

B組

曼谷高科技城（泰國）

Adroit（新加坡）

雅加達明燈（印尼）

蒙古聯賽冠軍（蒙古）