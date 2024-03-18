本月世盃外港隊公布24人名單
香港男足月底將出戰世盃外兩鬥烏茲別克，足總昨日公布24人決選名單，當中艾華、顏樂楓、杜度、保羅、陳晉一及梁諾恆齊齊落選。大軍今日在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。
港隊今次從30人初選名單剔除6人，除效力中超浙江隊的梁諾恆，還有艾華、顏樂楓、陳晉一，以及正在養傷的保羅和杜度。港隊在3月底會出戰兩場世盃外，周四先於旺角大球場硬撼烏茲別克，翌日出發前往烏茲別克，備戰3月26日的作客賽事。■李浚湣報道
港隊24人決選名單
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衞：孫銘謙（滄州雄獅）、茹子楠（梅州客家）、鐘樂安、黃梓浩（東方）、艾里奧、羅梓駿（傑志）、周緣德（河南酒祖杜康）、李毅凱、徐宏傑（理文）
中場：林衍廷（標準流浪）、余在言（東方）、陳俊樂（傑志）、陳肇鈞（大埔）、張憙延、胡晉銘（理文）
前鋒：米高（恩高斯達特）、艾華頓（理文）、史提芬彭利拿（冠忠南區）、安永佳（深圳新鵬城）、祖連奴、潘沛軒（傑志）
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