本月世盃外港隊公布24人名單

香港男足月底將出戰世盃外兩鬥烏茲別克，足總昨日公布24人決選名單，當中艾華、顏樂楓、杜度、保羅、陳晉一及梁諾恆齊齊落選。大軍今日在將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。

港隊今次從30人初選名單剔除6人，除效力中超浙江隊的梁諾恆，還有艾華、顏樂楓、陳晉一，以及正在養傷的保羅和杜度。港隊在3月底會出戰兩場世盃外，周四先於旺角大球場硬撼烏茲別克，翌日出發前往烏茲別克，備戰3月26日的作客賽事。■李浚湣報道