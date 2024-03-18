港會反彈主場險勝香港Ｕ23

昨日港超聯尾場，港會於香港足球會足球場迎戰香港U23。主隊憑里奧梅開二度，以2比1擊敗客軍，並終止7連敗頹勢。

里奧梅開二度成功臣 力爭重返勝軌的港會開局相當搶韁，13分鐘，白星馳開出角球，劉學銘頭槌二傳門前，里奧剷射得手，港會先下一城。香港U23試圖收復失地，1分鐘後，吳文希接應傳中頭槌攻門，被劉學銘門線前解圍，何瀧浩後上禁區外勁射，又被邁亞擋走。38分鐘，羅焯熙左路傳中，吳文希門前射入，香港U23完半場前追和。

換邊後香港U23由何家智換走入球功臣吳文希，戰況陷入膠着，及後港會亦換入莊文歷及福保羅加強攻勢。74分鐘，莊文歷右路突破傳中，里奧接應射入，為港會重奪領先優勢。香港U23及後有林學曦半場嘗試笠射，但考驗不到邁亞。最終港會以2比1險勝香港U23，重回勝軌。

是役後備入替送出關鍵助攻的的莊文歷（Dom），形容3分意義重大，對球隊重拾信心非常重要。他又指會專心應付餘下賽事，希望繼續提升足球水平：「之前有段時間受傷患困擾冇得踢，只想盡快復出，今日都叫幫到球隊少少，最緊要攞到3分，同埋見到大家努力有回報，確係開心，希望保持到季尾。」對於來季去向，這位23歲翼鋒坦言未決定：「呢一刻我只想攞番更多出場機會，同點樣踢好下場波。」■圖、文：林卓臻