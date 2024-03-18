傑志重掌爭標主導權

明加索夫起孖贈深水埗3蛋 昨日「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場搶分大戰，其中各項賽事3連勝的深水埗，主場挑戰上季盟主傑志。最終「藍鳥」憑明加索夫梅開二度，加上米基爾射入12碼，以3比0輕取主隊，賽後僅落後榜首理文兩分兼踢少一場，無疑重掌爭標主導權。■圖、文：鄧文滔

近況相當理想的深水埗，派出上場「賽馬會菁英盃」對香港U23上演大四喜的蘇沙擔正，雲尼馬高域及艾雲馬高域負責中場較炮，為鄧嘉製造突擊機會；傑志方面，繼續由王振鵬把關，明加索夫、迪美路夫及潘沛軒組成前線三叉戟，祖連奴先列後備。

開賽11分鐘，雲尼馬高域遠射，未能考驗王振鵬，傑志其後施加壓力，28分鐘一次右路傳中，米基爾再傳去後柱，明加索夫門前加一腳打破缺口。「藍鳥」先開紀錄後攻勢更盛，32分鐘，陳晉一傳入禁區，米基爾回傳，查理史葛施展招牌式勁射，惟未中目標，傑志完半場前有羅梓駿眼部受傷，由鄭展龍入替，無阻領先一球返更衣室。

陳浩然：減少犯錯有得鍊 換邊後僅3分鐘，傑志即擴大優勢，明加索夫接應長傳，單刀扭過梁興傑射成2比0。之後米基爾禁區內被梁興傑撲跌，球證直指12碼點，米基爾操刀射成3比0。「藍鳥」意猶未盡，拉美治左路傳中，後備入替的祖連奴門前頂高，77分鐘，明加索夫再把皮球放入網窩，惟被判越位在先，未能「戴帽」，尾段鄧嘉接應角球頭槌攻門，但被傑志球員護空門，深水埗未能破蛋，最終「藍鳥」贏3比0，追至僅落後榜首理文兩分，兼踢少一場，實際失分已較對手為少。

雖然深水埗被傑志終止連勝走勢，但主教練陳浩然認為球隊已有明顯進步，可惜因自己犯錯以致連失3球：「其實失嗰3球，都係大家失誤所引致，如果我哋減少犯錯，應該可以同傑志打得再近啲，甚至之後對咩球隊都有得鍊吓。」