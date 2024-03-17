吳安儀世桌賽無緣決賽

香港「四眼Cue后」吳安儀昨在東莞舉行的WWS世界女子桌球錦標賽，硬碰「世一」泰國的勒查露，「安儀」今仗發揮未如理想，被勒查露克制下手感一般，最終以0比5落敗，無緣躋身決賽，粉碎了她爭取第4度捧盃的希望。至於中國新進球星白雨露，在落後3局下反勝12屆世界冠軍英國球后伊雲絲，連續兩年躋身決賽。