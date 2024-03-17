3月17日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月17日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳安儀世桌賽無緣決賽
香港「四眼Cue后」吳安儀昨在東莞舉行的WWS世界女子桌球錦標賽，硬碰「世一」泰國的勒查露，「安儀」今仗發揮未如理想，被勒查露克制下手感一般，最終以0比5落敗，無緣躋身決賽，粉碎了她爭取第4度捧盃的希望。至於中國新進球星白雨露，在落後3局下反勝12屆世界冠軍英國球后伊雲絲，連續兩年躋身決賽。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240317-0317_00286_019/吳安儀世桌賽無緣決賽
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc