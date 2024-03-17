體育

吳安儀世桌賽無緣決賽

香港「四眼Cue后」吳安儀昨在東莞舉行的WWS世界女子桌球錦標賽，硬碰「世一」泰國的勒查露，「安儀」今仗發揮未如理想，被勒查露克制下手感一般，最終以0比5落敗，無緣躋身決賽，粉碎了她爭取第4度捧盃的希望。至於中國新進球星白雨露，在落後3局下反勝12屆世界冠軍英國球后伊雲絲，連續兩年躋身決賽。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc