傑志踩場強襲深水埗

至於今午港超聯頭場，由深水埗假主場深水埗運動場迎戰傑志。深水埗季中簽入多名新援後，已擺脫季初頹勢，誓力爭報卻首循環1比5之敗辱；且看「藍鳥」能否雙殺對手，繼續力逼榜首。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

深水埗上場於「賽馬會菁英盃」擊敗香港U23後，各項賽事已錄得3連勝，近況不俗。首循環面對傑志，深水埗曾以1比5落敗，主教練陳浩然認為該場敗仗已成過去，希望今場能交出好表現，讓更多球迷留意到深水埗的表現：「可能唔係好多球迷知道我哋3連勝，希望對傑志用好表現話畀大家知，今場亦係好好嘅機會畀我哋演繹防反戰術。」涉及馬高域兄弟相關的行政問題已解決，兩人是役可以候命。此外，顏卓彬及張廣然兩位傑志借將，今場可以如常披甲。

恩查有傷繼續缺陣 傑志上場在「足總盃」兩球淘汰港會躋身4強，各項賽事豪取6連勝，暫代主教練金東進（Kim）認為球隊表現漸趨穩定，但今場面對近況回勇的深水埗，絕對不可以輕敵：「對比首循環，深水埗實力提升唔少，尤其蘇沙上場入到4球，尼高拉斯再前一場都上演帽子戲法，防守上要多加留意佢哋。」值得一提，羅素可以刑滿復出，惟對上4場皆未有列入大軍名單的前鋒恩查，今場則因傷繼續缺陣。