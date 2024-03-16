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吳安儀闖世錦賽４強
吳安儀（WWS圖片）
在中國上演的WWS女子桌球世錦賽，香港「四眼Cue后」吳安儀昨日8強淘汰去年世青冠軍印度的Anupama Ramachandran，打入4強，力爭第4度染指世界冠軍。
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