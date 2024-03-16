體育

吳安儀闖世錦賽４強

吳安儀（WWS圖片） 吳安儀（WWS圖片）
吳安儀（WWS圖片）
在中國上演的WWS女子桌球世錦賽，香港「四眼Cue后」吳安儀昨日8強淘汰去年世青冠軍印度的Anupama Ramachandran，打入4強，力爭第4度染指世界冠軍。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc