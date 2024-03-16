冠忠南區均業北區打吡駁火

艾華 冠忠南區箭頭

今日港超聯頭場之一，香港仔運動場會爆發「地區打吡」，由冠忠南區迎戰均業北區。南區為爭連捷絕不留手；不過北區亦非「易啃」，首循環交手僅以1比2落敗，絕對有一戰之力。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

南區主教練楊正光形容北區實力不容忽視：「北區用波能力好強，首循環對住佢哋都要落後先，好彩反勝到，希望今場大家踢得好啲。」由於賽程頻密，「光Sir」指是役會作出輪換，基斯有傷在身，幸而杜馬思刑滿復出，令調動更靈活。上仗對標準流浪取得入球的艾華，呼籲隊友要保持高昂鬥志：「每隊港超球隊實力好平均，場場都唔易踢，唔好因為上場贏波就鬆懈。」

梁志榮叫球員放膽啲 均業北區上場慘吞理文4蛋，聯賽兩連敗兼顆粒無收，主教練梁志榮承認進攻表現未如理想：「近兩場係唔夠進取，希望班球員今日放膽啲。」「細榮」又大讚南區陣中兩名曾在傑志與自己合作的年輕小將：「Sohgo（趙聡悟）同『美斯』（陳傲軒）今季出場多咗，各方面都有進步，希望佢哋繼續努力。」上場因病缺陣的柏度康復候命，惟羅曉聰累積5黃要停賽。是役倒戈的翼鋒林樂勤，同樣指全隊要踢得更具侵略性，他又提到南區今季改由「光Sir」執教後，變得更難應付。

林樂勤 均業北區「佐敦」