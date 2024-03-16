港台電視32╳on.cc東網同步直播港超聯前列激鬥 東方理文矛盾對決

丹尼爾 東方長人

今日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場爆發重頭戲，3哥東方坐鎮旺角大球場硬撼榜首理文。作為今季港超其中一支防守表現最佳的球隊，東方已證明有能力在任何對手身上搶分；理文火力冠絕港超，爭標關頭自然不想有閃失，矛盾之爭不容錯過。（on.cc東網及港台電視32周六晚上6時直播）

首循環交手東方曾以1比1賽和理文，成為少數在「聯賽1哥」身上搶到分的球隊，主教練盧比度強調對手實力始終較強：「理文同傑志作為爭標球隊，實力係高啲，不過我哋冇非勝不可嘅壓力，如果夠幸運，絕對有機會再搶分。」早前因傷缺陣的梁振邦康復進度良好，是役有望復出，上場領紅的巴拉克則要停賽。

丹尼爾要嘜實艾華頓 東方至今聯賽僅失7球，中後場主力丹尼爾絕對功不可沒，這位西班牙兵指理文好手如雲，但強調會保持一貫踢法：「保利臣嘅能力令人難以置信，艾華頓更加似隻『機械野獸』，要嘗試限制佢踢波嘅空間。」

張憙延求盡早開紀錄 港超火力最強的理文近兩場狂轟8球，包括上場大派均業北區4蛋，主教練曾昭達滿意球隊進攻表現：「戰果係點冇人知，最緊要做好本分，球員展現出應有決心。」基華尼頓傷勢反覆仍需時間康復，早前中流感的杜度已經復操。

上場已經復任正選的張憙延（Marcus），指自己近期狀態有所提升：「如果有得落場，希望繼續喺邊線製造威脅，為隊友創造入波機會。」Marcus指是役關鍵在於能否搶得先機：「對住東方唔可以先失波，同埋要盡快開到紀錄。」

張憙延 理文助攻之鬼