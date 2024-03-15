攞波衫喜見安帥球迷：意外收穫

足總早前於官網發售200份主場賽事門票及球衣的套票，昨日成功購買人士陸續到足總收貨，期間港隊主教練莊恩安達臣驚喜現身，為球迷剛到手的「戰利品」簽名留念。有球迷形容這件港隊球衣意義重大，即使「搶衫」過程不容易，也希望能夠買到心頭好。

足總上周四（7日）於官網發售主場賽事門票及球衣的套票，更因反應熱烈令系統一度「冧檔」，事後足總更承認出現超額認購情況。昨日成功認購的球迷陸續到足總領取「戰利品」，球迷鄒先生就表示原本目標購買港隊主場球衣、作客球衣及訓練外套各1件，惟最終被告知僅成功買到訓練外套：「都想買番件正版波衫支持港隊，搶唔到主場波衫係有啲失望，但有件外套都算OK。」亦有球迷到場後，才被告知未能成功購買球衣。

「無論輸贏都入場撐港隊」 有球迷領取球衣期間遇上港隊主教練莊恩安達臣，安帥一貫親民表現為球迷簽名及合照留念，喜獲簽名球衣的球迷黃先生，形容是意外驚喜：「港隊着住呢件波衫取得好多成就，加上係轉徽章前最後一件，係有特別意義。」港隊下周將繼續出戰世盃外，黃先生承認出線機會不大，惟一樣會支持到底：「無論輸贏都會入場撐港隊！」

圖、文：林卓臻