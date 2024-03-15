理文神鋒入得又Talk得 安尼亞俘虜球迷歡心

港超球隊理文為力爭首個聯賽冠軍，今季大事擴軍，包括簽入愛沙尼亞國腳安尼亞（Henri）。此子加盟後表現對辦，更憑其健碩身形在前線衝鋒陷陣，跟自己名字讀音一樣的日本動漫角色「安妮亞」一樣，迅速成為人見人愛的球迷寵兒！

現年33歲的安尼亞，出生於愛沙尼亞首都塔林，這個地方對香港人來說或許有點陌生，但當提到已多年未返的家鄉時，Henri面上卻藏不住笑意：「塔林人口唔多，係一個好靚嘅城市，擁有全歐洲最浪漫嘅聖誕市集。塔林算係近海，交通都好方便，風格同香港截然不同，歡迎大家嚟旅行。」另外，性格冷漠相信是外界對北歐人的刻板印象，惟滿面鬍子的Henri私底下卻完全相反，與記者、球迷和理文職球員可謂沒有隔膜，他笑稱：「我都認同自己性格唔似典型北歐人，可能因為近年喺唔同國家踢波，同好多人相處過，加上成日要獨自飛嚟飛去，社交對我嚟講好重要。」

安尼亞年少時已展現出極高足球天分，以及具備出色的射門觸覺，2009年夏天獲意大利老牌球隊森多利亞的青年軍邀請加入：「當時我得17歲仲讀緊書，未確定足球係我嘅職業，但喺一場U21歐國盃外圍賽幫愛沙尼亞贏咗瑞士，之後森多利亞就話對我有興趣，仲限3日之內要答覆。嗰陣我英文唔算好好，仲要離開家人、朋友，對我嚟講好困難。」然而Henri最終決定外流，這段經歷對他來說亦相當難忘：「足球喺意大利好受歡迎，我一去到即刻成為焦點，接受咗好多訪問。自己一星期仲會跟一隊練兩日波，當時森多利亞有柏仙尼、卡斯辛奴等球星，平常一課練波都有2,000人睇。」

聯賽長途戰認真對待 在亞洲打滾多年的安尼亞，今季首戰港超表現並不失禮，季初面對勁旅傑志更個人梅開二度，他直言理文好像一個大家庭，自己亦十分享受在此效力的時光。「黃黑軍團」暫時在聯賽未嘗一敗，力壓傑志排榜首，Henri強調爭冠仍有漫漫長路，最重要是保持耐性及健康身體，又重申港超每一隊皆不容小覷：「任可一支球隊都有機會贏波，通常每場波都會有5至6人喺禁區圍住我，入波有難度，要好認真踢。」除此之外，Henri又不忘分享在加盟理文前的一段小插曲：「前年大約12月，經理人提到有香港球隊向我招手，但當時同蒙通聯仲有合約，泰國當地又有球會對我有興趣，加埋對香港認識唔深，所以最終唔成事。」

圖/文：林卓臻、李浚湣