一直熱衷公益事務

「咖喱仔」最近推出新兒童故事書《I Am Extraordinary》,希望能助孩子找到內心的自信。事實上居里過去一直熱衷於公益事務及盡社會責任,曾獲得2023年肯尼迪公民獎,也是前美國第一夫人米歇爾發起的「When We All Vote」組織董事會成員。