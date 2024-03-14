鄧謝配闖關入圍奧運添優勢

羽毛球全英賽在伯明翰開打，香港混雙組合鄧俊文／謝影雪昨日與印尼組合激戰3局後，險勝闖關，惟兩位男單港將李卓耀及伍家朗同樣首圈不敵對手，慘嘗「一輪遊」。

賽事8號種子「鄧謝配」首圈火併印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，過往5次交鋒港隊獲得全勝。然而再次碰頭戰況激烈，「鄧謝配」先以21比14搶得首局，世界排名16的印尼組合傾力反撲，第二局贏21比19扳平局數。決勝局初段「鄧謝配」一度拉開5分優勢，然而對方未見放棄，中段一輪猛攻下，打出6比1攻勢追至11平手，幸「鄧謝配」頂住壓力，一口氣連取6分，最終以21比18再下一城，躋身次圈。「鄧謝配」過關更鞏固入圍巴黎奧運的機會，下圈對手為馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。

李卓耀伍家朗同一輪遊 男單賽事，李卓耀於首圈與法國球手普波夫纏鬥，打足3局下最終以20比22、21比17及16比21落敗。至於另一港將伍家朗，昨日面對新加坡的駱建佑，伍家朗受制於對手打法，最終直落兩局12比21及17比21告負，同樣首圈止步。