中西區遭絕殺榜首不保

甲組聯賽經過周日第17周賽事後，榜首形勢再起變化，原本以1分領先居首的中西區，以2比3被佳聯元朗絕殺全失3分，遭同日以2比1擊敗凱景的駿英九龍城趕過，跌落第2位。

中西區甫開賽有個好開始，藉對手擺烏龍閃電先開紀錄。5分鐘後，沈耀揚左路突破後傳中，大衞巴拉撞射破網，中西區拉開至2比0。踢至26分鐘，佳聯元朗前鋒Ousmane近門射入追成1比2。41分鐘元朗禁區頂博得罰球，黃晉軒直射入網扳平2比2。1分鐘後到中西區獲判罰球，惟許宏峰施射逃不過黃梓豪十指關，半場踢成2比2。

駿英九龍城挫凱景做1哥 換邊續戰僅3分鐘，許宏鋒接應李康廉開出角球，銅頭一搖被黃梓豪撲出。兩分鐘後安達因傷退下火線，中西區換入新加盟的森巴中堅拉利爾施華。55分鐘，李康廉開出罰球，許宏鋒飛頂再次被黃梓豪所救，66分鐘，大衞巴拉禁區外怒射中楣彈出底線。眼看和局之際，補時8分鐘出現高潮，Ousmane落底傳中，陳嘉晉撞射絕殺得手，令中西區全失3分。同日駿英九龍城憑談樂軒和朴㪫俊的入球，以2比1力克凱景，升上榜首。