恭喜！陳婉婷捧起外流生涯首冠

剛過去的3月8日，可能是「牛丸」陳婉婷一生中最難忘的婦女節。這位港帥不僅勇奪自2019年外闖以來的首個冠軍，還一次過替隊中22位球員，完成了「終生大事」！

2019年北上執教國少女隊，2021年轉投海南，2022年起擔任江蘇無錫主帥的「牛丸」，先後於女子超級聯賽及全國錦標賽屈居亞軍後，上周五她領軍江蘇無錫打入全國錦標賽決賽，憑楊麗的入球以1比0力克舊東家海南奪魁。「當然非常開心！我哋嘅資源唔及得其他對手，我哋冇外援，球員亦只會用番江蘇人。由分組賽開始靠踢整體過完一關又一關，齊上齊落贏得冠軍，身為教練嘅我攞到好大滿足感。」

領軍江蘇無錫贏全國錦標賽 「牛丸」謂全國錦標賽的參賽球隊主要來自女超，另加部分甲組球隊。江蘇無錫分組首名出線，8強以互射12碼淘汰重慶，4強面對北京，儘管該支爭標熱門雲集全國精英，兼有兩名外援坐鎮，江蘇無錫在球員依足賽前部署下，險勝一球打入決賽。決賽面對同樣由外援掛帥的海南，「牛丸」麾下球員再次發揮整體戰威力，以一球力克對手，高舉冠軍獎盃。

球員獲「安置」不愁飯碗 那麼「終生大事」所謂何事？「全國錦標喺江蘇無錫會方嚟講，係屬於『一類賽事』，只要攞到冠軍，參賽球員就得到『安置』，喺佢哋退役之後，可以獲安排一份工，做到退休為止。決賽前名單上35位球員中，有22個仲未有『安置』，依家佢哋嘅『終生大事』有着落，大家都好興奮。」球員捧盃獲「安置」，教練又如何獎勵自己？「當日搞掂晒所有嘢，返到宿舍即刻上網買機票，嚟個『香港快閃40小時』，同家人及朋友見面傾偈。聯賽今個月23日就開始，都唔知下次返香港係幾時。」「牛丸」苦笑道。

「陳婉婷」3個字，過去兩年多次出現在內地傳媒的報道，與中國女子隊教練一職扯上關係，當事人就此回應：「我都係睇到啲報道，先知自己有去應徵，哈哈！呢一刻我只會專注執教江蘇無錫的工作，希望挑戰到列強嘅同時，亦可以喺其他地方，好似戰術部署，用人方針等，影響到個大環境，令到成個聯賽發展更好，同時可以幫班球員升呢去更高層次，咁就弗晒！」「牛丸」過去不只一次提到，其執教的一大目標，是帶隊出戰世界盃決賽周：「唔會係呢一兩年嘅事，有機會先再算。」