火力全開4:0輕取標準流浪冠忠南區返勝軌擸晒3分

昨晚於旺角大球場上演「中銀人壽香港超級聯賽」第11周補賽，由標準流浪惡鬥冠忠南區。結果南區火力全開，憑艾華、史提芬彭利拿、基斯及積遜各建一功，以4比0輕取流浪，上仗不敵東方後迅速反彈，流浪聯賽則錄得5連敗。

雙方今季首度碰頭，流浪由奧利斯把關，金旻奎與林堂真鎮守後防，神田夢實在中場派牌，前線三叉戟為上形洋介、伊巴謙及劉智樂。南區方面派出古安奴、川瀨浩太扼守中路，基斯負責中場掃蕩，陳傲軒及艾華兩翼出擊，支援史提芬彭利拿攻堅。

艾華開紀錄 積遜埋齋 南區開賽5分鐘先食一記詐胡，基斯接應鞠盈智罰球，壓贏金旻奎頭槌頂入，惟球證翻查VAR後指有球員越位在先，判入球無效。流浪站穩陣腳後策動攻勢，35分鐘神田夢實交出長傳，伊巴謙轉身順勢一抽，被伍瑋謙撲出。6分鐘後姚浩明落底傳中，伊巴謙勁射同樣未能射破Ivan十指關。臨完半場南區策動反擊，艾華窄角度射入打破僵局，半場領先一球。

易邊後南區換入佐佐木周，更於53分鐘拉開優勢，史提芬彭利拿禁區內被姚浩明拉跌，球證直指12碼點，「肥彭」親自操刀射成2比0。69分鐘流浪後防再次犯錯，陳耀祖飛身阻擋冨樫凌央起腳時不慎犯手球，南區獲得今場第二個極刑，今次改派基斯主射，卻被奧利斯「捉到路」，未能增添紀錄。不過踢至81分鐘，基斯將功補過，禁區頂遠射死角破網，加上補時階段積遜「埋齋」，最後以4比0輕取流浪，全取3分，賽後追至與東方同分。圖、文：李浚湣