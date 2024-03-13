港隊披新戰衣李思穎籲市民撐場

「UCI國家盃場地單車賽香港站」本周五於將軍澳單車館展開，港隊昨日繼續在比賽場地進行操練。正力爭麥迪遜賽和全能賽奧運資格的李思穎（Ceci），期望市民踴躍入場，令她更有動力比賽，在主場車迷面前取得佳績。

達海飛勉勵車手做好本分 港隊今次共派出6男7女大軍，包括早前在亞錦賽「袋牌」的李思穎、梁寶儀、繆正賢及翁浚皓等，力爭世錦賽及巴黎奧運資格。昨日13名港將穿起以藍色為主調的新戰衣亮相，予人耳目一新感覺。亞錦賽取得2銀2銅的Ceci，今站將出戰麥迪遜賽及全能賽：「以往Sarah（李慧詩）和其他前輩成績都很理想，令外界期望我們能延續輝煌，我和其他隊友仍有很大進步空間，承諾會努力戰鬥。」

談到將於主場出擊，Ceci表示：「愈多觀眾入場，我就愈興奮，相信今次有更多市民入場，有助我爭取好成績。」港隊目前由達海飛擔任署理總教練，Ceci稱與對方合作愉快：「青年軍時已跟這位教練合作過，彼此十分了解，他亦叫我們享受賽事，氣氛融洽。」達海飛指港隊目前在女子麥迪遜賽的奧運排名暫列第15位，今站及之後的加拿大站只要保住此排名，就有望打入奧運，目前最緊要是做好自己本分。■■圖、文：鄧文滔