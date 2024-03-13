男拔闖決賽同英華爭冠

本年度「全港學界精英足球賽」昨日假蒲崗村道公園球場上演兩場4強對決，其中衞冕的聖若瑟書院與拔萃男書院繼港九區D1後再度相逢，結果男拔憑陳丞臻下半場一箭定江山，以1比0粉碎對手衞冕美夢，闖入決賽。同日另一場4強，英華書院同以1比0擊敗香港國際學校，周六決賽與男拔爭冠。

繼上屆精英賽決賽以及A Grade港九區D1後，男拔與聖若瑟狹路相逢。今場雙方均有不少港超兵迎敵，聖若瑟由效力均業北區的隊長戴子軒坐鎮中場，一對傑志小將楊焯鈞及劉宇浩齊齊擔正，袁振謙則因傷先列後備；男拔方面標準流浪中場趙正宇正選上陣，理文詹皓臻鎮守後防中路。

陳丞臻入波粉粹聖若瑟衞冕夢 衞冕的聖若瑟開局欲先發制人，楊焯鈞禁區內起腳，被男拔門將梁曉陽擋走，21分鐘，戴子軒殺入禁區一射，又被梁曉陽接實。上半場尾段男拔劉彥匡起腳中楣，半場互無紀錄。

換邊後男拔策動猛攻，51分鐘，黃溢軒交出直線，隊長陳丞臻單刀打破悶局。聖若瑟最後10分鐘派出袁振謙圖收復失地，但為時已晚，最終男拔贏1比0躋身決賽。陳丞臻賽後承認球隊入局較慢：「我哋過去15個月同聖若瑟鬥過好多次，大家開波都比較緊張，仲出現犯錯，好彩唔使失波。」聖若瑟教練朱兆基則指衞冕壓力令球員未能踢出水準：「球員太緊張，一孭住咗啲嘢，心理質素未應付到，呢啲係佢哋要學習嘅嘢。」

同日另一場4強，英華與香港國際學校爭決賽席位，上半場戰況膠着，換邊後49分鐘，陳本立怒射破網，助英華小勝1比0完場，繼2014年後再闖精英賽決賽，周六與男拔爭冠。■■圖、文：林卓臻