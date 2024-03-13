陳肇鈞膺港超1月最有價值球員

「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「1月最有價值球員」由效力大埔的港隊成員陳肇鈞（Philip）再度當選，亦是這位31歲中場球員繼去年9月後，再次獲得這項殊榮。

本年1月為遷就港隊出戰亞洲盃決賽周，大部分港超賽事都要讓路，但多場「賽馬會菁英盃」如期上演。大埔在1月份踢了3場菁英盃及1場聯賽，錄得3勝1負。雖然陳肇鈞只曾在6比0大勝香港U23一役上陣，但仍以約35%的得票率壓倒隊友盧卡斯，獲專業評審團選為「1月最佳」。

估計與港隊表現有關 連同去年10月的謝家榮，大埔球員今季已3度奪得此獎項，令這支地區球會在今季6次「每月最有價值球員」中，佔了半數席位。Philip估計自己再度得獎，與其在「亞洲盃」及「省港盃」皆為港隊取得入球有關：「1月大部分都係港隊嘅比賽，如果呢個獎由我攞，都係因為喺港隊嘅表現。港隊喺1月有好多曝光率，製造咗好多美好嘅回憶，我哋喺『亞洲盃』畀人睇到港隊進步嘅一面，我亦好好彩入到球波！」

Philip表明餘下時間會繼續努力，為大埔及港隊爭取佳績：「唔會畀壓力自己話一定要攞聯賽冠軍，但我哋每場都會付出100%，球迷、老闆同其他球隊都會睇到。」