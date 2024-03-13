on.cc東網直播 港超聯好戲碼 標準流浪冠忠南區博反彈

崔佑在 標準流浪中堅

今晚「中銀人壽香港超級聯賽」假旺角大球場上演第11周補賽，由標準流浪硬撼冠忠南區。雙方今季首次碰頭，流浪連續4場不勝，南區則剛被打破近12場不敗之身，是役為重返勝軌，兩隊一定不作保留！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

標準流浪上場「賽馬會菁英盃」與晉峰踢成2比2，近況未如理想，當中對上3場共失8球。總監李輝立（Philip）承認後防有改善必要：「龍門可能之前少踢，落到場慌張啲，季中補充嘅兩個中堅又係技術型，唔係硬淨嗰類，加埋嚟自日本同南韓，大家各有各踢溝通唔夠，幾場波都係咁，一畀人劏穿就冇。」

李輝立：要先做好防守 今晚面對實力不俗的南區，Philip強調球隊不會急於搶攻，會先做好防守，並以不失球為目標：「場場波都係輸幾球再追，好辛苦，我哋可能攻係攻到，但唔好以為自己隊波好叻。咪學東方上場對南區打少個咁踢，試吓10個企喺禁區，睇吓可唔可以唔使失波。」好消息是金旻奎及劉智樂刑滿復出，林遼太亦已傷愈歸隊，但今場未必會冒險上陣。

南區上仗被東方終止不敗走勢，主教練楊正光指是役會繼續主攻，但指出流浪進攻板斧多，要多加提防：「伊巴謙同『樂仔』（劉智樂）今季好弗，仲有死球專家神田夢實同林嘉緯喺度，唔好咁易輸罰球畀佢哋。」「光Sir」透露上場分別因身體抱恙和家事缺陣的李嘉耀及翟廷峯，已重投操練，杜馬思則累積5張黃牌要停賽。

積遜：密集賽程都夠人腳 季中加盟南區的積遜（Jackson）表示球隊上場落敗，今場會力求反彈：「流浪都係有實力嘅對手，唔可以睇小，但為咗追近前面嗰幾隊，今場一定要擸晒3分。」Jackson又承認南區剛踢完對東方的激戰，體力難免有影響，但認為球隊有足夠人腳應付。

劉智樂 標準流浪前鋒 積遜 冠忠南區箭頭 陳凱柏 冠忠南區守將