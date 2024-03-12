江旻憓征南京趕上奧運列車

重劍大獎賽一連3日於匈牙利布達佩斯舉行，世界「一姐」江旻憓於當地時間周日連贏3場後，8強不敵巴西老將Nathalie Moellhausen，無緣連續3站國際賽奪冠。

布達佩斯站８強止步 香港女子重劍代表江旻憓今年狀態大勇，接連於多哈重劍大獎賽和巴塞隆拿世界盃勇奪個人賽冠軍，今站匈牙利大獎賽她被列為頭號種子，直入周日舉行的正賽。江旻憓首圈以15比9 擊敗意大利劍手Edina Kardos，32強以15比14險勝美國的Katharine Holmes，其後再在16強以15比11贏南韓22歲劍手Lim Taehee。

可惜在8強以12比13憾負世界排名第8、38歲巴西劍手Nathalie Moellhausen，無緣4強。另一港將佘繕妡分組賽全勝晉級正賽，但在首圈以8比11不敵中國23歲劍手施悅馨。

香港女子隊將於本月22至24日出戰世界盃南京站，此站是奧運積分期最後一個分站，現時香港以214分暫列亞洲及大洋洲區團體第1，中國則以209分排第2，如果香港在南京站取得較中國更高名次，就可以取得巴黎奧運團體賽資格。