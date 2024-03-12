烏拉圭站奪亞港隊升上第5

香港男子七欖隊1月於杜拜站得第7名，今站表現回勇，小組賽3戰全勝以B組首名晉級，並於淘汰階段連贏湯加及肯雅殺入決賽，惜面對東道主烏拉圭以0比28告負，與冠軍擦身而過。

女隊第7名完賽

「世界七人欖球挑戰者系列賽」前4名球隊將晉級5月馬德里舉行的總決賽，跟「滙豐世界七人欖球系列賽」尾4球隊進行一次升、降級的附加賽，成績最好的4支球隊將獲2025年世界七人欖球系列賽的全年參賽權。港隊於積分榜上由第7升上第5，晉級形勢漸佳。男隊教練高勳表示：「杜拜站比賽後，大部分人都覺得我們躋身五月總決賽是遙不可及，但在這周末、在這級別的比賽，是我們隊員齊心合力，打得最好的一次。」