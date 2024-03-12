孫銘謙交靚波助滄州雄獅開齋

中超周日繼續第2輪爭奪，主場出擊的滄州雄獅，以1比0擊敗成都蓉城，打開聯賽勝利之門，其中港將孫銘謙再有搶鏡表現，包括交出關鍵傳送，間接助攻隊友奧斯卡斬獲奠勝入球。「孫銘」表示對球隊戰術理解更深入，望表現繼續提升。

首輪不敵北京國安的滄州雄獅，再坐鎮滄州體育場地頭出擊，挑戰上季聯賽取得第4名的成都蓉城。連續兩場擔正出任左翼衞的孫銘謙，全場助攻助守，62分鐘禁區外勁射中楣彈出。83分鐘，這位港隊主力右腳長傳入禁區，造就奧斯卡攻入全場唯一入球，最終幫助滄州雄獅以1比0擊敗對手，取得今季聯賽首勝。

孫銘賽後大讚現場氣氛熾熱：「呢度嘅球迷都好熱情，同亞洲盃香港嘅球迷一樣，比賽嘅時候無時無刻都為我哋吶喊助威。」上月底正式加盟球隊的「孫銘」，表示經過兩三個星期磨合，已對球隊戰術理解有更加深入，正努力適應球隊踢法：「都係按照教練嘅指示去執行，隊友嘅走位同補位，令我喺比賽嘅時候更加容易掌握攻守嘅時間性，希望之後發揮會更加理想。」

連續兩場後備周緣德：仍需時磨合 另邊廂，上周六河南酒祖杜康主場迎戰梅州客家，梅州港隊後衞茹子楠繼續正選披甲，不過河南的港將周緣德（Oli）卻僅列後備，無緣上演「香港打吡」。對於季初兩場都未有上陣，，Oli承認感到沮喪，但表示理解：「因為轉會談判同手續，轉會窗最後一日我先完成註冊，所以好遲先參與球隊季前集訓。加盟一支新球隊，要同隊友磨合，呢樣係正常，我亦尊重教練決定，自己會繼續保持耐性，今季目標爭取更多上陣機會。」