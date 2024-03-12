城大封王陳怡富：最開心的一年

「友邦大專盃籃球賽」決賽周日假灣仔修頓場館舉行，香港城市大學以79比63力挫香港浸會大學，男子組封王。女子組方面，香港理工大學以77比75險勝香港浸會大學，奪得冠軍。

城大正選陣容有兩名外籍球員，中鋒A.Herman Entsik利用身形優勢多次攻擊浸大內線，前鋒A. Atanasov Stoykov亦多次剷籃得手，加上效力香港東方的黃浩賢的三分球手感火熱，浸大縱有甲一永倫的文俊傑及香港東方射手蘇利文在陣，仍以63比79飲恨。

「外籍兵」Entsik轟24分 得分方面，「籃底霸王」Entsik轟入24分，另搶得19個籃板，黃浩賢緊隨其後得17分，另外陳怡富及Stoykov各得13分。浸大僅一人得分上雙，文俊傑攻入全場最高的26分。

城大去年不敵理大失落冠軍，今年捲土重來，隊長陳怡富（圓圖）賽後難掩興奮地說：「這是我大專生涯最開心的一年！去年我們輸掉決賽跌進谷底，幸好大家沒有放棄，經過台灣集訓後變得歷來最團結，成為『兄弟幫』。我今年在南華學到很多，好開心可以善用場上經驗幫到球隊，帶領師弟們贏得冠軍。」

他說這個冠軍，為其大專生涯畫上完美句號：「我、林文政和黃浩賢同一年入城大，這是我們最後一年一起打比賽，賽後心情都有點複雜，但真的很開心。」■圖、文：余樂詩

Entsik（右）獨取24分及19籃板。 陳怡富