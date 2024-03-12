變身港隊「男一」 自信心更強大 李卓耀今年上Top3

港羽毛球男單主將李卓耀一向予人「自信」、「直率」之感，隨着歲月洗禮，他早已從昔日「明日之星」，蛻變成港隊首席球手，談吐亦多了幾分穩重，今年巴黎奧運，這位27歲的球手能否為香港取得佳績，殺上世界頭3甚至贏得夢寐以求的奧運金牌呢？■圖、文：鄧文滔

相信大部分球迷，都是從「卓耀」2019年勇奪香港羽毛球公開賽冠軍，開始認識這位球手，當時「卓耀」在奪標過程先後擊敗石宇奇、安賽龍及金汀3位頂級球手，成為一時佳話。如今5年過去，「卓耀」坦言自己成長了不少：「以前可能當心情低落，就不想去練波，但我現在會逼自己，不論身邊發生甚麼事都要出席練習，因為我想每天都變得更強，才有能力挑戰世界頂尖球手。」

穩定交出成績爭取認同 也許正是這種對勝利的渴望，才令「卓耀」在國際舞台不斷取得進步，其實他去年的成績相當不俗，先後打入泰國和德國羽賽決賽，今年1月更得到前奧運男雙金牌得主蔡贇稱讚，換着以往的「卓耀」，可能早已得意忘形，不過他坦言對自己的發揮未感滿意，他淡然道：「當得到蔡贇的讚賞後，無疑令信心有所提升，但我很清楚自己表現未夠穩定，不能太容易自滿，因為只有穩定地交出成績，才配得上得到別人的認同。」

李卓耀目前已獲羽總提名競逐「香港傑出男運動員」，其世界排名亦達第13位，有望首度出戰奧運，他毫不緯言盼衝擊奧運金牌，或許有人會擔心「卓耀」設下如此宏大的目標，會為自己帶來極大壓力，但他顯然已準備好應對這一切：「目標很清晰，就是爭奧運金牌；想贏波就預咗有壓力，我反而覺得有這些壓力驅使，隨時會激發出超乎想像的表現！」

此外，李卓耀期望將來把世界排名提升至頭3位：「我希望有朝一日能升上世界頭三，並連續一兩年保持這個排名，這樣才會被世界認可為Top 3。」記者問：「想幾時升上頭3？」李卓耀不假思索，眼神一如既往般堅定地回答：「今年！」

值得一提，「2023年度香港傑出運動員選舉」公眾網上投票在周日（17日）截止，李卓耀呼籲大家選出心目中的傑出運動員。