韋斯塔本沙特站繼續贏

紅牛「韋少」所向披靡！香港時間昨日凌晨上演F1沙特阿拉伯站正賽，3屆冠軍紅牛的麥斯韋斯塔本繼續強勢，於沙特站以超過13秒的優勢，擊敗隊友佩雷斯封王，連同早前在巴林站贏得冠軍，韋斯塔本開季兩站皆成功奪魁。

去季22個分站中，韋斯塔本豪取19冠，來到今季氣勢依然強勁，繼早前在本季揭幕戰巴林站捧盃後，是役於沙特站同樣未受太大考驗，最終以13秒643的優勢勇奪今站冠軍，其隊友佩雷斯即使因違規被罰5秒，但憑藉「火星車」仍輕鬆衝上第2位，而季軍則為法拉利的勒卡歷。

「小紅魔」比爾文第7完賽 雖然頭兩站皆奪冠而回，但「韋少」未感自滿︰「我要保持專注，務求在之後每場賽事繼續有好表現。」至於勒卡歷則承認紅牛難以被擊敗，但強調車隊已盡力做到最好：「紅牛戰車明顯更快，因此賽事很快就沒有懸念，但我們已盡力搶分，表現有所交代。」

值得一提，「紅魔」車手沙恩斯因盲腸炎缺陣，而頂替他的青訓車手比爾文卻帶來驚喜。這位年僅18歲零10個月的小將，從11位起步一路表現穩定，最終力壓麥拿侖諾利斯（第8）及平治「7屆」咸美頓（第9），以第7名衝線，F1處子戰即有分落袋，賽後更獲選為今站最佳車手，認真叻仔。