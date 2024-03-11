加洞賽捉小鳥安沙香港站封王

一連三日舉行的「LIV Golf 香港站2024」昨於香港哥爾夫球場煞科，安沙、史密夫和保羅加斯完成18洞後齊以低標13桿並列第1，最終來自墨西哥的安沙在加洞賽打出「小鳥」險勝，贏得個人賽冠軍。團隊賽方面，保羅加斯的好表現，協助Crushers GC贏得冠軍。

第3日賽事於天雨下進行，但無損球迷興致，入場觀看這場精彩大戰。前兩日一直領先的墨西哥球手安沙這天表現失準，第5、8、15洞都吞下柏忌，第3輪高標準2桿完成18洞。

Crushers GC贏團體賽 相反，去年在香港高爾夫球賽奪得亞軍的澳洲球手史密夫，和世界排名曾高踞第3的英國好手保羅加斯愈戰愈勇，後者更抓到6隻「小鳥」，兩人完成18洞後與安沙並列第1，需打加洞賽分勝負。史密夫、保羅加斯在加洞賽打出「柏忌」，錯失奪冠機會，安沙則頂住壓力，捉到「小鳥」險勝。

團隊賽方面，Crushers GC憑保羅加斯的好表現，以總成績低標準2桿贏得冠軍。■圖、文：余樂詩