標準流浪激和晉峰首名Hold住先

林樂賢笠入靚波:好想贏番場

晉峰是役未能保住領先兩球優勢,換邊後不久施展遠距離笠射的「啫喱」林樂賢難掩失望:「我哋已經好耐冇贏過,今日大家踢得好努力,可惜最後都守唔住,不過如果Keep住呢團火,下場聯賽對流浪有信心贏番次。」「啫喱」入球後指着「Family is all that matters(家人是我的所有)」的紋身慶祝,他為此解釋:「屋企人同女友成日入場支持我,阿哥(林樂勤)更係世界上最了解我嘅人,想趁呢個機會多謝佢哋。」