標準流浪激和晉峰首名Hold住先

昨日在香港仔運動場舉行的「賽馬會菁英盃」B組賽事，由晉峰與標準流浪交鋒。最終一度落後兩球的流浪，憑上形洋介及伊巴謙4分鐘內各入一球，以2比2逼和對手，未能確保小組首名資格。

開賽前出現小插曲，球場一邊禁區疑似出現「空窿」，經處理後順利開賽。開賽2分鐘，徐竟柔右路勁射為晉峰領先1比0，落後的流浪大舉壓上，但幾次死球攻勢均未能得手，晉峰半場領先1比0。

易邊後僅2分鐘晉峰再有進帳，楊憲樂大腳斬前，陳冠燊衝出禁區外解圍，林樂賢中圈附近乖巧笠入「遠程炮」，晉峰領先到2比0。流浪發力狂追，75分鐘伊巴謙右路勁射，被麥梓軒飛身救出。眼看大局已定，比賽末段掀起高潮，82分鐘，上形洋介混戰中撞入，流浪追至1比2，4分鐘後，神田夢實斬入禁區，麥梓軒打手槌未能清脆解圍，伊巴謙門前射成2比2，雙方和氣收場。

林樂賢笠入靚波：好想贏番場 晉峰是役未能保住領先兩球優勢，換邊後不久施展遠距離笠射的「啫喱」林樂賢難掩失望：「我哋已經好耐冇贏過，今日大家踢得好努力，可惜最後都守唔住，不過如果Keep住呢團火，下場聯賽對流浪有信心贏番次。」「啫喱」入球後指着「Family is all that matters（家人是我的所有）」的紋身慶祝，他為此解釋：「屋企人同女友成日入場支持我，阿哥（林樂勤）更係世界上最了解我嘅人，想趁呢個機會多謝佢哋。」

圖、文：鄧文滔