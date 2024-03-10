理文變陣撼攔路虎均業北區

徐宏傑對未來有信心

理文上場以4比1反勝晉峰，惟主力前鋒基華尼頓受傷，主教練曾昭達透露這位巴西兵大腿後側拉傷，是役無緣披甲。理文今季兩度於「賽馬會菁英盃」對北區均未能取勝，「達Sir」深信聯賽有截然不同結果：「之前兩次交手，我哋都有主力要踢港隊賽事，依家人腳更充裕，戰況會好唔同。」近3場攻入兩球的徐宏傑，盡顯帶刀侍衞本色，這位因傷缺陣近4個月的理文守將，指狀態仍未回復最佳：「出番嚟有入波同助攻，梗係有鼓勵作用，嚟緊賽事都夠信心，希望同艾華頓做多啲配合，爭取先入波。」