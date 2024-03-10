理文變陣撼攔路虎均業北區
今日於將軍澳運動場上演的港超聯頭場，理文與均業北區首度在聯賽碰頭。「黃黑軍團」有基華尼頓倦勤，鋒線要變陣出擊，為保榜首優勢照樣咬緊牙關；北區今季面對理文未輸過，隨時扮演「攔路虎」角色。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）
徐宏傑對未來有信心
理文上場以4比1反勝晉峰，惟主力前鋒基華尼頓受傷，主教練曾昭達透露這位巴西兵大腿後側拉傷，是役無緣披甲。理文今季兩度於「賽馬會菁英盃」對北區均未能取勝，「達Sir」深信聯賽有截然不同結果：「之前兩次交手，我哋都有主力要踢港隊賽事，依家人腳更充裕，戰況會好唔同。」近3場攻入兩球的徐宏傑，盡顯帶刀侍衞本色，這位因傷缺陣近4個月的理文守將，指狀態仍未回復最佳：「出番嚟有入波同助攻，梗係有鼓勵作用，嚟緊賽事都夠信心，希望同艾華頓做多啲配合，爭取先入波。」
北區上場以一球僅負東方，目前仍留守中游位置，今場面對爭標勁旅理文，主教練梁志榮笑言照想贏波：「聯賽都冇咩求，但始終想贏波收吓獎金，或者搞亂吓形勢，至少要逼佢哋出真功夫。」雖然對手缺少基華尼頓，惟「細榮」認為對手影響不大：「理文擺張憙延出嚟變化再大啲，加埋『傑仔』出番，進攻瓣數更多。我哋都係主守，對攻隨時輸多幾粒。」軍情方面中堅葉卓文預計要養傷一段時間。
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