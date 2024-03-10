on.cc東網直播 東方冠忠南區兵來將擋

東方士哥拿 巴科爾（右）

今日「中銀人壽香港超級聯賽」壓軸一戰，東方坐鎮旺角大球場鬥冠忠南區。近期賽程緊密的東方，能否克服體能挑戰，將成勝負關鍵；南區近3仗狂轟11球火力全開，定必渴望撕破對手「港超最強防線」。（on.cc東網周日晚上6時直播、港台電視32晚上6時30分播映）

東方9日內迎來第3戰，上周中以1比0小勝均業北區，惟主教練盧比度（Chino）指球員惡鬥連場後，難免出現疲態：「今場對體能會係一大挑戰，但我哋冇乜壓力，只希望球員全力以赴。」小將吳宇曦有傷在身，是役上陣成疑，洛迪古斯亦要繼續養傷。

巴科爾讚拍檔馬希偉出色 兩軍今季4次交鋒，東方僅試過在「高級組銀牌」踢至加時，憑巴科爾（Noah）的入球取勝，Noah相信今日戰況同樣緊湊：「今季我哋未試過喺90分鐘內贏過南區，所以更要做足準備。」上場聯賽助攻馬希偉（Timmy）射入奠勝球的Noah，大讚前者表現出色，期待Timmy是役會投桃報李。

南區近況不俗，3連勝轟11球兼保持不失，但主教練楊正光不敢輕視對手：「東方啱啱對完北區，體力上我哋有啲優勢，但丹尼爾等主力嗰場都係擺後備，我估佢哋今日都精銳盡出。」「光Sir」又透露除翟廷峯因家事未能出戰，其餘球員均可候命。

佐佐木周盼反擊搵到食 中場佐佐木周（Shu）指東方為今季聯賽失球最少球隊之一，盼球隊好好把握反擊機會：「高素巴耶夫同鐘樂安守波好穩陣，高空波對住佢哋冇乜優勢，希望製造到多啲反擊機會。」Shu指今場對球隊爭取更高排名相當重要，全隊為3分已準備就緒。

冠忠南區隊長 佐佐木周（右）