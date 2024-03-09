蘇黎世3×3籃球賽5.11展開

第4屆「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」將於5月11日展開，今年將有128支中學球隊參加，英華書院和滙基書院（大坑東）將力爭衞冕，並出席昨日假奧海城舉行的啟動禮。

蘇黎世籃球賽延續去年龐大規模，中學男女子組將有各64隊參賽名額，報名日期為今日起至4月19日。賽事將於5月11日起假基督教香港信義會信義中學舉行賽事小組賽至淘汰賽階段，其後將於7月3日假修頓場館進行14強至決賽。賽事由比賽用球、籃框乃至決賽日的地板，均達到國際籃協（FIBA）標準，給學生一個專業舞台一展身手。今年亦新增明星隊及最佳新秀隊獎項，體現賽事口號「我敢挑戰，熱血承傳」。

許金桂：盼給學生珍貴回憶 冠名贊助商蘇黎世保險（香港）行政總裁許金桂表示：「第一屆比賽是在疫情期間舉行，當時有很多制肘，好開心見到現時比賽規模更大，同學不用再戴口罩比賽，場地配置上亦有進步，希望這個比賽能為學生們帶來一些珍貴回憶。」許金桂亦期待今年有更多精彩大戰，讓球迷一飽眼福。

兩屆冠軍英華書院將以新陣容出戰，精英賽最有價值球員蔡浩東將會首次登場，並直言對球隊充滿信心。而滙基書院主力楊嘉傷愈回歸，第2次參賽的她，表示會盡力爭取衞冕。余樂詩報道

許金桂