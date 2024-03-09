一場過無保留 傑志砌港會

傑志指揮官 查理史葛

「足總盃」今日於旺角大球場爆發8強大戰，衞冕冠軍傑志將與港會爭奪最後一個4強席位。兩隊上周率先在聯賽交手，當時「藍鳥」以3比1獲勝，然而港會表現並不失禮，更一度追成平手，來到一場過的淘汰賽，相信會鬥得更緊湊。（無綫電視85台周六下午3時直播）

雙方短時間內再次交手，傑志暫代主教練金東進（Kim）認為今場要贏波晉級的話，進攻上需要再加強：「港會縮後嚟踢，防守好穩固，我哋未必製造到太多機會，球員要提升把握力。」門將保羅因傷需要休息至少1個月，Kim又不忘讚揚上場臨危受命的王振鵬：「『阿鵬』就算冇踢比賽咁耐，但佢每日訓練都好認真，維持到狀態，絕對可以幫助球隊。」值得一提，羅素累積5黃需要停賽。

「阿鵬」：有信心再挫對手 門將王振鵬上場相隔約3個月後再次擔正，他承認發揮未如理想：「年紀大咗，咁耐冇踢要時間攞番個比賽感覺，畀人入咗1球，覺得踢得唔太好。」「阿鵬」剛幫助球隊擊敗港會，他表示有信心今場再挫對手：「港會縮後嚟踢打反擊，一定難踢，但我哋大賽經驗多啲有優勢，自己目標盡量唔好蝦碌同失波。」

港會中堅菲杜化（Martin）則認為球隊上場發揮理想，可惜對方細節做得更好，才招致落敗，盼是役有所改進：「我覺得上場嘅部署冇太大問題，只係完半場前被明加索夫頂到球靚波先落後，所以呢場我哋應該會繼續守喺後面等反擊機會。」壞消息是翼鋒莊文歷有傷在身，上陣成疑。

里奧：「要把握進攻機會」 至於上仗一度為港會扳平的里奧（Leo），就形容「藍鳥」戰力雄厚，如果想為對方製造麻煩，全隊務必保持集中，提升把握力：「我哋要好好把握每個進攻機會，好彩Khan（簡嘉亨）踢得唔錯，可以利用速度製造威脅。」Leo續稱旺角場遠較港會場大，相信球隊更難布防，盼每人走多步，填補漏洞。

港會前鋒 里奧