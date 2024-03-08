LIV Golf香港站今開打史密夫盼重拾狀態

「LIV Golf 香港站 2024」今日起一連三天假粉嶺球場揭開序幕，主辦單位昨日舉行賽前記招，曾於2022年勇奪英國公開賽冠軍的史密夫，期望在今站重拾佳態。（Now 630周五中午12時起直播）

今次香港站賽事將有54位球手參戰，包括曾奪得大師賽冠軍的德斯汀莊臣和華姆。此外，團隊賽和個人賽會同時展開，團隊賽為每4位球手組成1隊，今站賽事會有13支隊伍角逐團隊賽，餘下兩名外卡球手則僅參與個人賽。

香港哥爾夫球會會長郭永亮和2022年英國公開賽冠軍得主，澳洲球手史密夫齊齊現身賽前記招。當中去年11月曾來港參加「香港高爾夫球公開賽」並收穫亞軍的史密夫，於今季頭3站的個人賽，分別排並列第8、第15及第41位，總排名為第20位，他盼在今站有所反彈：「我知道自己在前3站的成績，使部分球迷感到失望，不過我以往在香港作賽的成績尚算理想，而且我去年參加香港高爾夫球公開賽時，已感受到這裏的球迷十分熱情，希望可以在大家面前打出好表現。」此外，史密夫指如果比賽期間下雨，球速會比往常更快，更加考驗球手的能力。

郭永亮：可推動經濟 至於郭永亮稱對賽事能夠雲集眾多高手感到興奮，有信心能推動本港經濟，又指已為場地作精美布置，盼吸引更多市民觀看賽事：「以往香港未曾舉辦類似模式的賽事，而且我們已精心布置場地，應該可以給予觀眾嶄新體驗，盼吸引未曾觀看高球賽事的市民，都會入場感受氣氛。」