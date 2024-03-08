滿貫捧走工商盃

「第45屆工商盃全港籃球公開賽」昨於修頓場館舉行男子16歲以上組冠軍戰，最終滿貫憑張彬賢攻入全場最高18分，以46比38擊敗建青順利奪冠。

張彬賢入18分全場最高 滿貫派出鄧志桓、葉俊傑及張彬賢3名甲一球員擔正，第1節初段有葉俊傑射入3分球，張彬賢屢屢殺入籃底製造犯規，單節射入8分取得領先，但建青憑Moreno Ivan Brizuela連得4分，使球隊不致被遠遠拋離，以7比11落後完第1節。

建青第2節手感回暖，Moreno Ivan Brizuela搏得「And 1」，古卓煒再射入1球3分，一度反超20比18，兩隊打成20比20平手進入下半場。滿貫換邊後加強壓逼，陳偉邦射入中距離，黃鎮煒兩罰中一，加上楊子豐上籃放入兩分，滿貫以6分優勢進入最後1節。

但建青第4節積極反撲，全場表現活躍的古卓煒避盟防守後上籃，建青追至30比31。其後Moreno Ivan Brizuela於中距離得手，為球隊反超，但張彬賢隨即回敬1球「And 1」，陳偉邦助攻葉俊鋒射入，最終滿貫成功抵擋建青反撲，贏46比38完場，奪冠而回。圖、文：鄧文滔