Panasonic學界籃球邀請賽5.23開戰

「Panasonic學界籃球邀請賽」載譽而歸，賽事將於5月23至26日假修頓場館舉行，由男女子各12支學界勁旅角逐，主辦單位中國香港籃球總會舉行了賽事抽籤儀式，已9次奪得賽事冠軍兼衞冕的「神之隊」協恩中學將在W組與滙基書院（大坑東）和英華女學校爭出線，至於剛於學界精英賽勇奪男子組冠軍，尋求4連霸的英華書院，則會在A組鬥嗇色園主辦可藝中學，及中華基督教會蒙民偉書院，激戰可期。

被譽為學界4大錦標賽之一的「Panasonic學界籃球邀請賽」，今年5月23日至25日期間會先舉行初賽，男、女子組各分4組比賽，每組首名出線4強。由於初賽至4強以全場20分鐘不停錶的方式進行，因此比賽節奏明快，而決賽則採4節賽制進行，一決高下。

陳少煌︰學生表現自己的舞台 應邀出席周二抽籤儀式的中國香港籃球總會永遠名譽會長兼常務副會長陳少煌，就對再次舉辦這項賽事感到非常興奮：「這項賽事作為學界大賽，令學生擁有一個大舞台表現自己，而且今屆有新學校參賽，盼他們盡情發揮，挑戰傳統學界勁旅。」

至於籃總主席陳瑞添就認為比賽在「籃球聖地」修頓場館舉行，相信比賽氣氛會一如以往般高漲：「除了參賽球隊水平高外，而賽事期間大會將舉辦明星賽，由藝人和過往賽事得獎者出戰，陣容星光熠熠，亦會加插投籃遊戲，務求令球迷樂在其中。」

抽籤形勢方面，去屆女子組冠軍協恩中學於W組遇上滙基書院（大坑東），以及英華女學校；至於男子組，身處A組的英華書院，將與嗇色園主辦可藝中學和中華基督教會蒙民偉書院爭出線，應屆精英賽亞軍的拔萃男書院，就在D組硬撼兩支港島強隊漢華中學及聖若瑟書院，漢華剛於精英賽收穫季軍，實力絕對有保證，而聖若瑟則為去年精英賽盟主，3支強隊正面交鋒，必定為出線資格爭個你死我活。