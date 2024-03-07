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7人足球賽5月開騷
踏入25周年的港會7人足球賽將於5月24至26日進行，由16支球隊爭奪主賽事冠軍，當中包括10支海外勁旅。另外繼續設有深受球迷歡迎的名人賽，並首次增加女子組比賽，進一步推動本地足球發展。圖為主辦單位及贊助商代表合照。（公關圖片）
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