踏入25周年的港會7人足球賽將於5月24至26日進行，由16支球隊爭奪主賽事冠軍，當中包括10支海外勁旅。另外繼續設有深受球迷歡迎的名人賽，並首次增加女子組比賽，進一步推動本地足球發展。圖為主辦單位及贊助商代表合照。（公關圖片）