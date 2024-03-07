港隊鬥列強鍊到出中環
香港將於3月24日首辦三項鐵人世界盃，賽事作為巴黎奧運積分站之一，預計將吸引大批世界頂尖選手來港競技，港隊成員伍泰龍和彭詩雅昨日於記招表示，期望主場爭取佳績。
三項鐵人世界盃香港站為運動員提供爭取2024巴黎奧運以及世界排名積分的機會，賽事為半奧運距離，於中環灣仔海濱長廊作起點，先於維港進行750米游泳，上岸後沿博覽道、國際金融中心、以至中環碼頭進行5圈共20公里的單車，最後途經政府總部及立法會等地標一帶進行2圈共5公里跑步，最後於金紫荊廣場衝線。
伍泰龍搶分爭奧運入場券
香港代表彭詩雅和伍泰龍均期待主場作賽，上周於亞洲盃馬來西亞站摘銀的彭詩雅表示：「在主場家人朋友前比賽感覺很好！對於爭取參加巴黎奧運，我會說是享受過程，因為2028奧運才是我的最大目標，但今次世界盃能與頂尖選手較量都會是很好的經驗。」世界排名第109的香港「一哥」伍泰龍（Jason）日前在訓練時遇意外遭巴士撞傷手部，他表示左手傷及肌肉，幸沒有骨折，休養幾日後已經復操：「現在游水時左手仍感到有點痛，但不是很大問題，我會盡力專注訓練，努力回復之前的水平。」■余樂詩報道
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