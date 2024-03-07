港隊鬥列強鍊到出中環

伍泰龍搶分爭奧運入場券

香港代表彭詩雅和伍泰龍均期待主場作賽，上周於亞洲盃馬來西亞站摘銀的彭詩雅表示：「在主場家人朋友前比賽感覺很好！對於爭取參加巴黎奧運，我會說是享受過程，因為2028奧運才是我的最大目標，但今次世界盃能與頂尖選手較量都會是很好的經驗。」世界排名第109的香港「一哥」伍泰龍（Jason）日前在訓練時遇意外遭巴士撞傷手部，他表示左手傷及肌肉，幸沒有骨折，休養幾日後已經復操：「現在游水時左手仍感到有點痛，但不是很大問題，我會盡力專注訓練，努力回復之前的水平。」■余樂詩報道