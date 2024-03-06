最佳隊伍男足７欖咬得緊

2023年度香港傑出運動員選舉進入白熱化階段，適逢去年杭州亞運會香港運動員成績理想，令今屆「傑運」選舉更為激烈。港協暨奧委會鼓勵市民踴躍投票，以支持心目中的傑出運動員。

今屆傑運選舉收到來自54個體育總會共118個提名，由評審團、傳媒及公眾人士投票選出各獎項得主。港協在周一特別舉行傳媒投票活動，公眾投票方面上月中亦已經展開。

張家朗何詩蓓齊領先 目前各獎項票數走勢，「香港傑出男運動員」由「劍神」張家朗暫時領先黃澤林（網球）及李卓耀（羽毛球），「香港傑出女運動員」則是「超級飛魚」何詩蓓接受「劍擊女神」江旻憓及「四眼Cue后」吳安儀的挑戰。