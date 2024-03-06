最佳隊伍男足７欖咬得緊
2023年度香港傑出運動員選舉進入白熱化階段，適逢去年杭州亞運會香港運動員成績理想，令今屆「傑運」選舉更為激烈。港協暨奧委會鼓勵市民踴躍投票，以支持心目中的傑出運動員。
今屆傑運選舉收到來自54個體育總會共118個提名，由評審團、傳媒及公眾人士投票選出各獎項得主。港協在周一特別舉行傳媒投票活動，公眾投票方面上月中亦已經展開。
張家朗何詩蓓齊領先
目前各獎項票數走勢，「香港傑出男運動員」由「劍神」張家朗暫時領先黃澤林（網球）及李卓耀（羽毛球），「香港傑出女運動員」則是「超級飛魚」何詩蓓接受「劍擊女神」江旻憓及「四眼Cue后」吳安儀的挑戰。
至於「香港最佳運動隊伍」一獎，在亞運打入4強的男子足球隊暫列首位，成功衞冕亞運金牌的男子7欖隊（圖）緊隨其後，甲一男籃冠軍兼ABL盟主香港東方，近日亦積極拉票。「香港最佳運動組合」方面，羽毛球混雙組合、男子花劍隊及女子游泳接力隊同樣有惡鬥，選舉結果將於4月24日在會展舉行的頒獎禮揭曉，公眾投票本月17日結束。詳情可瀏覽https://sportstar2023.hkolympic.org/zh/。
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