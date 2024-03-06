on.cc東網直播 港超聯旺角場挑燈夜戰 東方均業北區初遇夠睇頭

東方中場 馬高斯

今晚「中銀人壽香港超級聯賽」假旺角大球場上演一場第4周補賽，東方主場鬥均業北區。5日內應付第二戰的東方，要盡快忘記上場聯賽失利重振旗鼓；北區則希望延續勝軌，進一步鞏固中游位置。兩軍季內首度交鋒，誰勝誰負踢過至知！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播）

東方上場以0比1僅負大埔，主教練盧比度（Chino）對球隊在表現較佳情況下，最終落敗感可惜：「要激勵番球隊，令大家相信努力係會有回報。」今季首次面對北區，Chino強調會嚴陣以待：「我認識『細榮』（均業北區主帥梁志榮）好耐，佢係一位好教練，加上佢哋抖到足，體能肯定有優勢，陣中外援同本地球員亦夠質素，今場會好難應付。」

馬高斯熟晒路做好自己 馬高斯過往曾與梁志榮及林樂勤等在夢想FC合作，對北區職球員並不陌生，他認為這支港超新軍有不少具港超經驗球員在陣，絕對不能小覷，但認為更重要是做好本份：「今季我哋整體實力更強，製造出更多機會，但係差啲運，希望今場表現有所提升。」

早前經歷8日3戰的均業北區，上場險勝標準流浪，終止各項賽事3連敗。球隊休息逾一周後再上征途，主教練梁志榮指球員身體恢復進度非常理想，是役可強陣應戰，惟他認為東方絕不易應付：「雖然冇咗孫銘謙，但東方前線仲有好多好球員可以用，目標有分落袋先。」

林駿杰：後防溝通要改善 門將林駿杰上場犯錯後，將功補過救出12碼，但他卻對個人表現不甚滿意。對於球隊近4場失掉13球之多，「JJ」承認後防有必要改善溝通，避免再因誤會走漏對手：「我哋上場攞完3分，呢一刻士氣好好，我會盡快重拾信心同狀態。」

東方中堅 高素巴耶夫（右） 均業北區翼衞 韋法頓（左） 均業北區前鋒 羅港威