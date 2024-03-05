茹子楠開咧戰打正選

另一位外流港將茹子楠，周日亦有為中超梅州客家披甲，於聯賽首輪對上海申花。梅州經歷換帥後，「茹子」表示今季自己或會出任更多位置，但強調目標仍然是站穩正選。

兩隊在新球季首戰同樣強陣出擊，各自派出5名外援應戰，而效力梅州客家的港將茹子楠，則以正選右閘姿態上陣，對方在香港出生的戴偉浚先列後備。面對剛捧走中國足協超級盃的上海申花，梅州客家大部分時間受壓，半場雖成功守和0比0，但下半場卻連失兩球。比賽尾段「茹子」離門30多碼嘗試起腳遠射，被對方後衞擋出，最終梅州客家主場以0比2落敗。

新帥領軍或要踢其他位 「茹子」雖踢足全場，但未能幫助梅州客家保不失，賽後他稱球隊人腳變動不少，默契仍有待加強。梅州上季僅排第11位，今季改由西班牙少帥栢保羅執教，「茹子」透露自己或會出任更多位置：「教練轉咗，戰術上有啲唔同，佢都問我除咗右閘仲踢到咩位，我話右翼、攻中同防中都OK，可能唔一定打死一個位。」踏入第3年征戰中超，「茹子」亦提到個人目標：「每一年踢波爭正選係我首要目標，之後再逐步逐步嚟，同埋上年嘅數據唔太好，今年希望各方面都有所提升。」

值得一提，梅州客家周六（9日）要作客河南酒祖杜康，「茹子」有機會與另一港將周緣德合演「香港打吡」，他直言十分期待：「對住香港隊隊友感覺一定好特別、奇妙，始終之前練波成日見到，今年仲要對4個，簡單啲有8場波會對到。」