多年堅持總算有收穫 呂卓芹投晉峰「係時候要企出嚟」

港超近年不少年青球員成功上位，不過由於競爭激烈，被忽視及放棄的亦為數不少。今次訪問主角為呂卓芹，他早在2021年已經出道，但過去兩季卻未獲太多上陣機會，今季轉戰晉峰後終於迎來其「出頭天」：「依家都20歲，唔想好似以前咁淨係後備落場，目標攞到更多正選，去證明自己，唔好浪費一直以來付出嘅努力。」圖、文：李浚湣

呂卓芹由小學開始接觸足球，之後踢過流浪、理文及大埔青年軍，最終在2021年從東方青年軍提拔上一隊，初嘗職業足球的滋味，更隨即有份在「亞協盃」分組賽披甲。不過他翌季未受重用，之後離隊轉投標準流浪，但上陣時間仍然不穩定，他承認當時的確感到迷失：「明白以前喺東方、流浪陣中有好多具經驗球員，但都懷疑過自己係咪能力未夠，曾經有諗過放棄，落番甲、乙組踢。」不過「阿芹」未有氣餒，最終今季選擇加盟晉峰，繼續在足球路上奮鬥：「由細到大堅持咗咁耐，唔想因為少少挫折就放棄，同埋我覺得自己仲細個，唔差在堅持多幾年，所以都想爭取留喺超聯。」

第3季踢港超樂於享受「壓力」 過往發揮機會雖未算太多，但「阿芹」直言能為大球會東方效力，絕對是十分難得，尤其可從「傻邦」（梁振邦）等老大哥身上「偷師」，更令自己獲益良多。踏入第3季征戰超聯，「阿芹」表示已習慣應對壓力，心情逐漸由緊張變成享受，來到以年青球員為骨幹的「粉紅兵團」，暫時上陣已接近20次的他，承諾將會肩負起更大責任：「一開頭呢種感覺冇太強烈，恃住自己仲細個，但當球隊接連有好多傷兵，就覺得係時候要企出嚟，落到場會出多啲聲。因為當初如果晉峰冇畀機會我，已經渾渾噩噩落咗去甲組。」

客串中堅適應需時 由於晉峰後防季初經歷傷病潮，自青年軍起慣常擔任防守中場的「阿芹」，因身形高大亦少不免客串中堅，他承認需要時間適應，表現亦未符預期：「我諗10分得4至5分，未達到心目中表現，好多場唔係失一兩球咁簡單，嗰陣場場都失4球或以上，好多失波可以避免，依家慢慢進步緊。」提到今季目標，除了上陣時間外，「阿芹」今季原來亦另有所盼：「細個好渴望入波，暫時入咗第一球，希望陸續有嚟。當然有機會都想入港隊，香港人代表港隊比賽係好多人嘅心願，對上一次入選已經係U19，冇踢幾年，希望今季有更好表現，吸引教練認同。」