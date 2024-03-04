決賽飲恨黃澤林新德里站奪亞

連續兩周於印度比賽的香港19歲網球「一哥」黃澤林昨日出戰ATP挑戰賽新德里站決賽，力戰1小時45分鐘後以4比6、2比6不敵法國世界排名277位的Geoffrey Blancaneaux，取得亞軍。

新德里公開賽為ATP挑戰級75硬地賽，世界排名241位的黃澤林今站狀態大勇，4強以直落2盤擊敗日本的清水悠太，職業生涯第3次闖進ATP挑戰賽決賽。

力爭ATP挑戰賽首個冠軍的黃澤林決賽面對法國世界排名277位的Geoffrey Blancaneaux，今次是雙方首度碰頭，惟港將首盤已經陷入苦戰，輸4比6。第2盤這位25歲法國球手進一步控制戰局，一發得分率提升至67%，以6比2再下一城，終以盤數2比0奪得冠軍。亞軍的黃澤林收穫44分及6575美元獎金。

王康怡李亞欣泰國賽女雙稱后 香港網球女將王康怡於ITF W15泰國洛坤府站夥拍中華台北的李亞欣出戰女雙賽，兩人於決賽以6比3、7比5 擊敗2號種子中國的姚欣欣/鄭嫵雙，王康怡收穫其職業生涯第17個國際網協巡迴賽女子雙打冠軍。