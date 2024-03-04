傑志火力全開3:1挫港會

周日港超聯尾場激鬥，港會坐鎮香港足球會足球場迎擊傑志。最後「藍鳥」在米基爾、明加索夫和祖連奴各建一功下，以3比1擊敗一度有里奧追成平手的港會。

米基爾12碼開紀錄 開賽初段，明加索夫左路傳中，疑似省中周子謙手部，球證起初直指12碼點，但觀看VAR後認為周子謙沒有犯規，取消極刑。22分鐘，米基爾接應妙傳，禁區內勁射柱邊出界。其後伊高沙托尼壓落底線傳中，省中菲杜化手部，VAR覆核後確認這位港會中堅犯「天條」，米基爾操刀破網，為傑志領先1比0。惟2分鐘後，港會反擊機會，莊文歷右路傳中，里奧射成1比1。44分鐘，莊文歷接應長傳，右路窄角度施射，僅告柱邊出界。

上半場補時階段，「藍鳥」於一次罰球攻勢，把皮球送入網窩，但米基爾越位在先，入球無效，不過之後查理史葛放長傳，明加索夫頂入死角，客隊領先2比1入更衣室。

傑志下半場仍未收手，基爾頓嘗試遠射又僅偏離目標。隨後莊文歷右路擺大位起腳，被王振鵬沒收。戰至66分鐘，基爾頓殺入禁區攻門，祖連奴門前加一腳，助客隊擴大比數。主隊71分鐘調入加斯特夫加強攻力，但兩隊都沒有增添紀錄，傑志以3比1勝出。■圖、文：鄧文滔