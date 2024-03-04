3度助攻張憙延要爭正選

主場出擊的理文今場遲遲未能打破僵局，教練團換邊後決定變陣，派出張憙延加強攻勢，他沒有辜負教練的信任，3次靠開角球助攻隊友，賽後也被選為全場最佳球員（POM）。「角球本身唔會係我去開，咁啱教練團叫我去開，攞到3個助攻好開心，最緊要球隊攞到3分。」

Marcus今年初有份隨港隊出戰亞洲盃決賽周，雖然上陣時間不多，但他認為透過那次經驗，仍令他進步不少。有份入選本月港隊世盃外初選名單的Marcus，也希望在代表隊陣容中爭一席位：「亞洲盃雖然冇乜上陣時間，但透過練波同友賽，成個過程係令自己有進步同提升，學到好多嘢。嚟緊首先要爭取入到決選名單，依家每個位置都好難爭，但我相信有表現有能力，自然會有得踢。」