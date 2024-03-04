深水埗開齋逃離榜尾

激贏標準流浪 「中銀人壽香港超級聯賽」昨午焦點戰，由深水埗坐鎮深水埗運動場迎戰標準流浪。深水埗憑翼鋒尼高拉斯(Nicolas)演帽子戲法，最終贏3比1，兼取得今季聯賽首勝，成功脫離榜尾位置。■圖、文：李浚湣

深水埗今場有倒戈的門將梁興傑、中場小田倉康太上演地標戰，隊長顏卓彬負責派牌，支援箭頭鄧嘉。值得一提，賽前宣布加盟的基奧，將身兼球隊體能教練，與另一新兵蘇沙則先列後備。流浪今場由陳冠燊把關，另一倒戈兵杜國榆與林堂真鎮守後防，神田夢實傷愈復出，與同鄉上形洋介、伊巴謙爭取入球。

深水埗休戰1個多月，但球員比賽狀態未受太大影響，6分鐘已先開紀錄，尼高拉斯殺入禁區起腳得手。21分鐘尼高拉斯推順勁射再入多球。流浪之後積極反撲，37分鐘上形洋介近門一射，被梁興傑擋出，但隨後角球攻勢，伊巴謙頭槌頂入，半場流浪落後1比2。

尼高拉斯戴帽︰努力是有回報 易邊後流浪隨即搶攻，令深水埗門前風聲鶴唳，但上形洋介、伊巴謙連番施射，同樣未能攻破梁興傑十指關。59分鐘神田夢實開出角球，杜國榆又頂中網側。一直受壓的深水埗之後換入蘇沙，80分鐘一次反擊，顏卓彬橫傳，尼高拉斯輕鬆射入，最終深水埗以3比1擊敗流浪，全取3分。

今場上演帽子戲法的尼高拉斯，賽後直言「努力是有回報」，希望入球能陸續有來，並帶領球隊在下半季爭取更好成績。Nicolas早前已取得香港特區護照，同時剛完成香港浸會大學副學士課程的他，表示自己今年選擇「Gap Year」，現階段會專注球會賽事，並視入選港隊為目標：「首要當然集中喺球隊，繼續尋求進步。但如果港隊選我，自己當然想踢，一定會畀足100%。」